Матч чемпионата Швейцарии был сорван из-за болельщиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Матч чемпионата Швейцарии между «Люцерном» и «Грассхоппером» был сорван из-за поведения болельщиков, сообщает «Советский спорт».

Происшествие случилось 12 мая, когда «Люцерн» принимал «Грассхоппер» на своем поле. К середине второго тайма хозяева вели со счетом 4:0.

По информации Reuters, болельщиков гостей не устраивал такой расклад событий. Они собрались возле ограждений. Когда футболисты команды подошли, чтобы успокоить их, фанаты стали требовать у игроков отдать им форму, потому что они не достойны ее носить.

Матч спустя 15 минут было решено не доигрывать.

«Я согласился, чтобы игроки отдали майки. Это был наилучший вариант в той ситуации, поскольку в противном случае хулиганы могли оказаться в нашей раздевалке.

Возможно, я обращусь в федерацию или к властям. Нужно действовать. Нужно применить санкции и наладить диалог. Это проблема общества. В нашей стране водители получают более суровое наказание, чем хулиганы», — сказал президент «Грассхоппера» Стефан Ритикер.

Ранее фанаты обрушили оскорбления на Погба.