Форвард сборной Чехии подвел итоги матча против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/53/12353053/RIAN_5876532.HR-pic905-895x505-10281.jpg">

Нападающий сборной Чехии Ондржей Палат прокомментировал результат матча с командой России на чемпионате мира — 2019, передает газета «Известия».

Встреча завершилась победой национальной российской команды со счетом 3:0.

«Мы старались действовать достаточно агрессивно и создавать моменты, но Россия нас чуть-чуть переигрывала. А там, где удавалось превосходить соперника, отлично играл вратарь. У нас не получилось показать тот хоккей, который принес победу над Швецией. Мы не доводили до завершения свои моменты в атаке — это решило исход встречи», — заявил форвард.

На мировом первенстве Россия провела три матча — с Норвегией, Австрией и Чехией — и в каждом победила.

Ранее сообщалось, что Панарин хотел сыграть за сборную на чемпионате мира — 2019.