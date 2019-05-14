Медведева поделилась воспоминаниями о последнем свидании

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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о своем последнем свидании, передает «Советский спорт».

Спортсменка дала оценку прошедшей встрече, а также поделилась, кто должен платить на свиданиях.

«Когда последний раз ходила на свиданку? Два дня назад. Оценка по десятибалльной шкале — восемь.

Кто должен платить на свиданиях? Я все время упираюсь, но считаю, что все равно должен платить парень. Становится жутко стыдно, когда мне дарят дорогие подарки. И мне жутко стыдно, когда за меня платят большой счет в ресторане или где-либо.

Что касается лучшей идеи для первого свидания, то я люблю романтику. И я очень сентиментальный человек. Новогодняя Красная площадь — это лучшее, что может быть. Но это сезонное предложение», — сказала Медведева.

Ранее Медведева рассказала о взаимоотношениях с Ханю.