СМИ сообщили о будущем тренера «Спартака» Кононова

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту после завершения сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, со специалистом будут согласовываться приобретения в летнее трансферное окно.

Будущее Кононова в клубе будет зависеть от результатов следующего сезона.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 46 очков.

Ранее легенда красно-белых жестко раскритиковал тренерский штаб команды.