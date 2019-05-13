СМИ сообщили о будущем тренера «Спартака» Кононова
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту после завершения сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, со специалистом будут согласовываться приобретения в летнее трансферное окно.
Будущее Кононова в клубе будет зависеть от результатов следующего сезона.
После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 46 очков.
Ранее легенда красно-белых жестко раскритиковал тренерский штаб команды.