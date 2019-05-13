Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Екатерина Бобкова, походившая свидетелем по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выпала из окна гостиницы в Праге, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, в результате падения пострадавшая получила переломы таза и ребер, контузию легких, внутричерепное кровоизлияние и другие повреждения. Бобкова находится в состоянии искусственной комы.
На суде свидетель заявила, что легла на водителя Виталия Соловчука во время драки с компанией Кокорина и Мамаева, чтобы защитить его от ударов. Также она утверждала, что целовалась с Кокориным в кофейне.
Ранее сообщалось, что Мамаев обжалует решение суда.