Глава ОКР высказался о призыве отстранить руководство ВФЛА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/227/11774227/RIAN_5514779.HR-pic905-895x505-52273.jpg">

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал предложение президента Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса отправить в отставку руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Президент ОКР заявил, что организация уже приняла решение создать две межведомственные рабочие группы по данным направлениям.

«Вызывает некоторое недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней. Но, тем не менее, рабочая группа выслушает все предложения», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее глава РУСАДА заявил, что отставка руководства ВФЛА поможет скорейшему восстановлению организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).