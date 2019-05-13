Лазукин опубликовал провокационные фото Туктамышевой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/12300217/RIAN_5846380.HR-pic905-895x505-53738.jpg">

Обладатель Кубка России фигурист Андрей Лазукин опубликовал откровенное фото своей девушки — чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, передает «Советский спорт».

На фотографии 22-летняя спортсменка запечатлена с заднего ракурса. Девушка, одетая в купальник, стоит на балконе, за которым виден лазурный берег.

«Комната с видом на море», — подписал фото фигурист на английском языке.

Пользователи осудили 21-летнего спортсмена за то, что он опубликовал такой откровенный снимок.

Позже Туктамышева сама опубликовала не менее провокационный снимок в своих сторис.

Подписчики напомнили девушке ее критику в адрес костюма Евгении Медведевой

«Не пойму, вроде Лиза комментировала розовый наряд Медведевой со словами «такое мне муж не позволил бы». Может, она имела ввиду именно розовый цвет, а черный позволил бы? Какие-то двойные стандарты у Лизы», — оставил комментарий под публикацией один из пользователей.

Ранее Медведева показала подписчикам, как отдыхают фигуристы.