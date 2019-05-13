Лазукин опубликовал провокационные фото Туктамышевой
Обладатель Кубка России фигурист Андрей Лазукин опубликовал откровенное фото своей девушки — чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, передает «Советский спорт».
На фотографии 22-летняя спортсменка запечатлена с заднего ракурса. Девушка, одетая в купальник, стоит на балконе, за которым виден лазурный берег.
«Комната с видом на море», — подписал фото фигурист на английском языке.
Пользователи осудили 21-летнего спортсмена за то, что он опубликовал такой откровенный снимок.
Позже Туктамышева сама опубликовала не менее провокационный снимок в своих сторис.
Подписчики напомнили девушке ее критику в адрес костюма Евгении Медведевой
«Не пойму, вроде Лиза комментировала розовый наряд Медведевой со словами «такое мне муж не позволил бы». Может, она имела ввиду именно розовый цвет, а черный позволил бы? Какие-то двойные стандарты у Лизы», — оставил комментарий под публикацией один из пользователей.
Ранее Медведева показала подписчикам, как отдыхают фигуристы.