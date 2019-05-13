Фанаты обрушили оскорбления на Погба
На хавбека «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обрушилась критика со стороны фанатов клуба, передает Dailymail.
Болельщики недовольны поведением футболиста на матче чемпионата Англии.
«МЮ» потерпел поражение от «Кардифф Сити» в последнем турнире Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч завершился со счетом 0:2, в результате чего манкунианцы заняли шестое место в турнирной таблице.
По окончании матча 26-летний француз подошел к трибунам с болельщиками своего клуба, после чего пожал плечами и показал большой палец.
В ответ на это он услышал оскорбления от фанатов, которые потребовали проявить к ним больше уважения.
О том, будет ли Погба оставаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что агент Погба считает свое отстранение политическим решением.