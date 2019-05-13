Фанаты обрушили оскорбления на Погба

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/12203905/RTX6NBM1-pic905-895x505-60816.jpg">

На хавбека «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обрушилась критика со стороны фанатов клуба, передает Dailymail.

Болельщики недовольны поведением футболиста на матче чемпионата Англии.

«МЮ» потерпел поражение от «Кардифф Сити» в последнем турнире Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 0:2, в результате чего манкунианцы заняли шестое место в турнирной таблице.

По окончании матча 26-летний француз подошел к трибунам с болельщиками своего клуба, после чего пожал плечами и показал большой палец.

В ответ на это он услышал оскорбления от фанатов, которые потребовали проявить к ним больше уважения.

О том, будет ли Погба оставаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что агент Погба считает свое отстранение политическим решением.