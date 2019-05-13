Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает «Советский спорт».

До этого футболист также отсутствовал в игровом составе матча 36-го тура с «Вильярреалом» (3:2).

«Не знаю, примет ли Бэйл участие в следующей встрече. Физически он в норме. Все мои действия достаточно ясны. Посмотрим, как я буду действовать на следующей неделе и в предстоящем сезоне», — цитирует Зидана Marca.

В текущем розыгрыше 29-летний нападающий выступил в 29 противостояниях испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых оформил восемь голов, а также отметился тремя результативными передачами.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» может приобрести у «Лиона» Ферлана Менди.