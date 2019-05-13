Дзюба раскрыл прозвище Азмуна в «Зените»

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какое прозвище в команде придумали для Сердара Азмуна, передает «Чемпионат.com».

Идея игрокам пришла в голову благодаря бледности иранского футболиста.

«Вампир, граф Дракула. Он заметен не на всех снимках, такой бледненький. Я все время его подкалываю, любя. Практически у всех есть прозвища. Это нормально, это внутреннее общение. Такая дружеская атмосфера настраивает на хороший лад партнеров, нет ни одного засранца. Правда,мне не говорят, как меня называют. Я милашка», — пошутил дзюба.

В текущем сезоне в составе «Зенита» Дзюба провел 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми истекает летом 2020 года.

Ранее голкипер «Зенита» поделился эмоциями от чемпионства.