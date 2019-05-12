Президент «Зенита» пообещал вручить Кокорину золотую медаль

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Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев пообещал вручить нападающему команды Александру Кокорину золотую медаль чемпионата России, передает РИА «Новости».

«Зенит» досрочно в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) оформил чемпионство, а после матче 28-го тура команде вручили чемпионский кубок и золотые медали.

«Кокорин получит золотую медаль чемпиона России», — сказал Медведев.

Нападающий провел в текущем сезоне три матча, а после попал в СИЗО, где и находится на данный момент.

Ранее экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль.