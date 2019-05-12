В «Барселоне» недовольны дружбой тренера с игроками

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/10698551/2017-05-29T175427Z_24860091_RC1D3FE27360_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-FCB-VALVERDE-pic905-895x505-65969.jpg">

В каталонской «Барселоне» команда теряет сплоченность из-за поведения наставника, сообщает «Советский спорт».

Игроков клуба не устраивает нынешняя ситуация в коллективе из-за привелегированного положения Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике.

По информации Marca, камнем преткновения стала дружба, которая сложилась между тремя знаменитостями и тренером Эрнесто Вальверде: они уверены, что это вредит команде. Подобные взаимоотношения не позволяют 55-летнему специалисту беспристрастно руководить подопечными.

Вальверде работает с сине-гранатовыми с лета 2017 года. В текущем сезоне клуб досрочно оформил чемпионство, но не смог пробиться в финал Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» (0:4).

Ранее Месси сбрил бороду после вылета из Лиги чемпионов.