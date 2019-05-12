Нападающий «Зенита» вошел в список «новых Месси»

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в список игроков, которых называют «новыми Месси», передает «Советский спорт».

Подборка была составлена британским изданием The Sun. Помимо иранского футболиста, в список попали 23 игрока, в том числе игроки «Ливерпуля» Шердан Шакири и Мохамед Салах, а также норвежский полузащитник Мартин Эдегор, выступающий за голландский «Витесс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун принял участие в 24 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее защитник московского «Спартака» назвал лучших игроков РПЛ.