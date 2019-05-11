«Манчестер Юнайтед» оказался от капитана «Аякса» из-за его родственников

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«Манчестер Юнайтед» отказался от голландского защитника «Аякса» Маттейса Де Лигта, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, английский клуб выбыл из борьбы за капитана голландского клуба из-за комплекции его родственников. В команде обратили внимание на то, что члены семьи Де Лигта склонны к полноте. Этот факт стал для «Манчестер Юнайтед» решающим.

Защитник вместе с «Аяксом» дошел до полфинала Лиги чемпионов, где голландский клуб проиграл «Тоттенхэму». Также «Аякс» борется за первое место в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» купит трех игроков у «Аякса».