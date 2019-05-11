«Манчестер Юнайтед» оказался от капитана «Аякса» из-за его родственников
«Манчестер Юнайтед» отказался от голландского защитника «Аякса» Маттейса Де Лигта, сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, английский клуб выбыл из борьбы за капитана голландского клуба из-за комплекции его родственников. В команде обратили внимание на то, что члены семьи Де Лигта склонны к полноте. Этот факт стал для «Манчестер Юнайтед» решающим.
Защитник вместе с «Аяксом» дошел до полфинала Лиги чемпионов, где голландский клуб проиграл «Тоттенхэму». Также «Аякс» борется за первое место в чемпионате Нидерландов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» купит трех игроков у «Аякса».