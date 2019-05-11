«Ювентус» отказался от кандидатуры Моуриньо на место тренера клуба
Туринский «Ювентус» принял решение отказаться от кандидатуры Жозэ Моуриньо в качестве главного тренера клуба, передает «Советский спорт».
В настоящее время «старая синьора» ищет нового руководителя для команды, который сменит на посту Массимилиано Аллегри.
Португальца «Ювентусу» предложил агент Моуриньо Жорже Мендеш, но руководство бьянконери заявило, что стиль работы бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» не подходит итальянской команде.
На данный момент черно-белые рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино — главного тренера «Тоттенхэма».
Аргентинец также выразил желание покинуть английский клуб.
Ранее Почеттино прокомментировал информацию о готовности покинуть клуб