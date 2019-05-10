В хоккее изменился формат проведения полуфиналов ЧМ
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение изменить формат посева команд при проведении полуфинальных втсреч чемпионата мира, передает «Советский спорт».
По информации пресс-службы IIHF, начиная с турнира 2019 года в полуфиналах команды с наивысшим посевом по итогам групповых противостояний будут бороться со сборными с наименьшим посевом.
В пресс-службе добавили, что в случае, если команды в личных группах показали одинаковый результат, наивысший посев определят по следующим показателям:
количество очков;
разница между забитыми и пропущенными шайбам;
количество заброшенных шайб;
рейтинг сборных IIHF перед стартом соревнований.
Мировое первенство 2019 года состоится с 10 по 26 мая в Словакии.
Ранее стало известно, что на ЧМ-2019 по хоккею введут новый формат овертаймов.