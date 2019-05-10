В хоккее изменился формат проведения полуфиналов ЧМ

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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение изменить формат посева команд при проведении полуфинальных втсреч чемпионата мира, передает «Советский спорт».

По информации пресс-службы IIHF, начиная с турнира 2019 года в полуфиналах команды с наивысшим посевом по итогам групповых противостояний будут бороться со сборными с наименьшим посевом.

В пресс-службе добавили, что в случае, если команды в личных группах показали одинаковый результат, наивысший посев определят по следующим показателям:

количество очков;

разница между забитыми и пропущенными шайбам;

количество заброшенных шайб;

рейтинг сборных IIHF перед стартом соревнований.

Мировое первенство 2019 года состоится с 10 по 26 мая в Словакии.

Ранее стало известно, что на ЧМ-2019 по хоккею введут новый формат овертаймов.