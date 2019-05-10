Аген Туре: Яя начнет карьеру тренера в России — украинская лига слабее

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Агент бывшего хавбека «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк дал комментарий, по поводу решения клиента завершить спортивную карьеру, передает «Советский спорт».

По словам Селюка Туре планирует стать тренером. Спортсмен уверен, что если понадобится, Туре еще раз выйдет на поле.

«Яя Туре идёт на тренерское поприще, он переходит совершенно в другую плоскость. Карьеру игрока он пока не завершает. Яя сможет играть там, где будет тренировать. Если вдруг понадобится своей команде, то он выйдет на поле и сыграет. Полгода мы не делали никаких заявлений. Яя был занят совершенно другим. Он комментировал, выступал как эксперт», — заявил агент спортсмена.

Селюк также рассказал о том, что Туре серьезно настроен по поводу тренерской карьеры. Например, футболист уже получил лицензию категории C, а в данный момент пытается получить и категорию A, чтобы работать вторым тренером.

«Конечно, потребуется пару лет, чтобы получить PRO лицензию, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Но я хочу, чтобы он уже начинал тренировать. Яя пошёл в «Олимпиакос», получать опыт работы помощником тренера, советником и игроком», — добавил агент Туре.

Также агент спортсмена добавил, что уже договаривается с командами взять Туре в качестве второго тренера.

«Поработает так год или два, а потом уедет тренировать в Англию или во Францию. Когда-то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или Украине. Россия в приоритете – так как чемпионат сильнее», — подытожил Селюк.

Ранее футболист ударил по голове журналистку на матче «Арсенал» — «Валенсия».