Тренер «Ромы» собирается покинуть свой пост

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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подтвердил информацию о том, что собирается покинуть пост по окончании текущего сезона, в официальном твиттере клуба.

В заявлении 67-летнего итальянца было сказано, что он пришел в клуб как болельщик команды, поэтому с радостью согласился помочь клубу.

«Я пришёл в «Рому», потому что моя реакция на звонок из клуба, чьим болельщиком я являюсь, была восторгом и желанием помочь. Моя работа здесь продлится до конца нынешнего сезона», —заявил Раньери.

Специалист пришел на пост тренера «Ромы» в марте этого года. До этого Раньери уже работал с итальянским клубом. Он возглавлял его с 2009 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес сможет вернуться на поле через четыре недели после операции.