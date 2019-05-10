Пепе предложил защитнику «Риу Аве» €600 тыс. за проигрыш

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Защитник португальского «Порту» Пепе оказался в центре скандала в ходе чемпионской гонки в португальской Примейре, передает «Советский спорт».

По сообщению Gonfialarete.com, бразилец предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау €600 тыс. за победу в матче 33-го тура чемпионата Португалии.

О произошедшем полиции сообщил аноним, прикрепив к своему заявлению нужные доказательства.

В случае победы «Риу Аве» над «Бенфиком», у «Порту» появляется возможность возглавить таблицу первенства Примейры. Сейчас первое место занимают «орлы».

Пепе знаком с Коэнтрау по выступлениям за мадридский «Реал».

Ранее экс-защитник «Ливерпуля» сказал о капитане «Аякса»,что в 19 он играет на все 29.