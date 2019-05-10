Пепе предложил защитнику «Риу Аве» €600 тыс. за проигрыш
Защитник португальского «Порту» Пепе оказался в центре скандала в ходе чемпионской гонки в португальской Примейре, передает «Советский спорт».
По сообщению Gonfialarete.com, бразилец предложил защитнику «Риу Аве» Фабио Коэнтрау €600 тыс. за победу в матче 33-го тура чемпионата Португалии.
О произошедшем полиции сообщил аноним, прикрепив к своему заявлению нужные доказательства.
В случае победы «Риу Аве» над «Бенфиком», у «Порту» появляется возможность возглавить таблицу первенства Примейры. Сейчас первое место занимают «орлы».
Пепе знаком с Коэнтрау по выступлениям за мадридский «Реал».
Ранее экс-защитник «Ливерпуля» сказал о капитане «Аякса»,что в 19 он играет на все 29.