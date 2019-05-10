Форвард «Каролины» оценил пас Свечникова в игре 1/2 финала Кубка Стэнли
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал игру Андрея Свечникова в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».
Встреча прошла между «Каролиной» и «Бостон Брюинз» со счетом 2:5 в пользу бостонских мишек.
Несмотря на то, что команда проиграла, 21-летний хоккеист считает, что ураганам следует вынести пару уроков из прошедшей игры.
Ахо особенно отметил голевой пас Свечникова.
«Отличная работа Джордана на вбрасывании. А Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге, я же просто подправил шайбу. Мы несколько раз удалились, дали шанс хорошему большинству, и это стоило нам матча. Игра шла в нашу пользу. Нам нужно вынести из этого уроки», — цитирует финна официальный сайт НХЛ.
Ранее Свечников набрал пятое очко в текущем сезоне Кубка Стэнли.