Форвард «Каролины» оценил пас Свечникова в игре 1/2 финала Кубка Стэнли

<img src="//img.gazeta.ru/files3/963/11785963/cut-pic905-895x505-19643.jpg">

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал игру Андрея Свечникова в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

Встреча прошла между «Каролиной» и «Бостон Брюинз» со счетом 2:5 в пользу бостонских мишек.

Несмотря на то, что команда проиграла, 21-летний хоккеист считает, что ураганам следует вынести пару уроков из прошедшей игры.

Ахо особенно отметил голевой пас Свечникова.

«Отличная работа Джордана на вбрасывании. А Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге, я же просто подправил шайбу. Мы несколько раз удалились, дали шанс хорошему большинству, и это стоило нам матча. Игра шла в нашу пользу. Нам нужно вынести из этого уроки», — цитирует финна официальный сайт НХЛ.

Ранее Свечников набрал пятое очко в текущем сезоне Кубка Стэнли.