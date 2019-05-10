Азар хочет выиграть трофей с «Челси»
Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что хочет выиграть трофей с английской командой, передает «Советский спорт».
9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы «Челси» в серии послематчевых пенальти обыграл «Айнтрахт» и вышел в финал турнира, где сразится с лондонским «Арсеналом».
«Мое будущее? Я думаю только о том, чтобы выиграть что-то для этого клуба и команды. Если это будет моя последняя игра, постараюсь сделать все, что смогу. Если же нет, то сделаю то же самое», — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.
СМИ сообщали, что в конце сезона Азар может покинуть команду.
Ранее голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом».