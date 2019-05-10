Матч Кубка Либертадорес закончился дракой

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Аргентинский «Годой-Крус» обыграл чилийскую команду «Универсидад де Копсепсьон» в заключительной игре группы С Кубка Либертадорес, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась минимальной победой «Годой-Круса» со счетом 1:0.

Игра завершилась массовой дракой футболистов. По итогам инцидента главный арбитр встречи Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки. У аргентинского клуба был удален Фабиан Энрикес, у чилийского – Патрисио Рубио.

Победители вышли в плей-офф турнира со второго места в группе, их противники остались четвертыми.

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