Федерер одержал 1200-ю победу в карьере
Третья ракетка мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер достиг отметки в 1200 побед в своей профессиональной карьере, сообщает «Советский спорт».
Теннисист одолел представителя Франции Гаэля Монфиса со счетом 6:0, 4:6, 7:6 (7:3).
По количеству выигранных встреч он занимает вторую строчку. На первом месте располагается американец Джимми Коннорс, который выиграл 1274 противостояния. Помимо Федерера из действующих в данный момент спортсменов лучший результат у испанца Рафаэля Надаля.
Но вторая ракетка планеты значительно проигрывает Федереру. На его счету 963 триумфа. Такие данные приводит Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).
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