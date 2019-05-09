Овечкин: это не просто традиция — мы отдаем честь великим людям

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, передает Sport24.

Хоккеист поблагодарил ветеранов за все, что они сделали для страны и для своих потомков.

Овечкин также заявил, что для России 9 мая — главный праздник.

Нападающий сборной России Александр Овечкин поздравил ветеранов Великой отечественной войны с Днем Победы.

«Мы отдаем честь тем, кто сражался за нас, за страну. Погибло ведь так много людей. Это не просто традиция, мы отдаем честь великим людям», — заявил спортсмен.

10 мая сборная России встретится с командой норвегии в рамках чемпионата мира 2019 года.

Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Ранее тренер сборной России поздравил ветеранов с Днем Победы.