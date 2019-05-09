Тренер сборной России: мы почтили память павших — это укрепит наш дух

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев поздравил ветеранов с Днем победы, передает Sport24.

По мнению специалиста, возложение цветов у Мемориала советским войнам должно укрепить дух игроков перед игрой со сборной Норвегии.

«Важно прочувствовать этот праздник. Получилось так, что перед началом турнира мы приехали почтить память. Но это должно дополнительно укрепить дух. Ничего страшного, что идет дождь. Наши ребята вроде не сахарные мужики, так что все нормально будет», — заявил Воробьев.

Чемпионат миа по хоккею 2019 года пройдет с 10 по 26 мая.

Первый матч сборной России с командой Норвегии пройдет уже 10 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе.