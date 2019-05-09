Комментатор раскрыл мистическую причину ухода Гарая из «Зенита»

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал мистическую причину ухода защитника питерского «Зенита» Эсекьеля Гарая из клуба, передает Sport24.

Семья Гарая жила в престижном коттедже в Санкт-Петербурге. Недалеко от поселка, в котором жил футболист с родными, находится Лахтинское кладбище.

По словам комментатора, однажды экс-защитник «Зенита» делал семейную фотографию, на которой отразился дух. Жена Гарая заявила, что это дух ее бабушки.

«Жена Гарая стала бояться. Просила няню оставаться у них ночевать. Это в какой-то степени повлияло на уход Гарая из «Зенита». Его жена очень хотела уехать из России. Вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история», — заявил Орлов.

Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В 2016 году футболист ушел в «Валенсию».

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