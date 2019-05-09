Наставник «Зенита» озвучил позицию по Кокорину

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о наказании для нападающего команды Александра Кокорина, передает Metaratings.ru.

8 мая суд приговорил Кокорина к 18 годам колонии общего режима. С учетом того времени, которое футболист провел в СИЗО, сидеть ему осталось 7,5 месяцев.

«Я все уже сказал. Результат я знаю. Ситуация как была непонятна, так и есть. Есть еще возможность подать апелляцию в вышестоящие инстанции.

Верю ли, что Кокорин начнет сезон в «Зените»? Моя позиция не поменялась. Не понимаю, что происходит. По поводу надежды — да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ожидать и не получить. Или не ожидать и получить», — заключил Семак.

Ранее Павлюченко заявил, что тему Кокорина и Мамаева нужно закрыть.