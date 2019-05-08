Боец Шлеменко: все в руках Кокорина и Мамаева

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Российский боец ММА Александр Шлеменко поразмышлял над решением суда в отношении футболиста «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Он уверен, что спортсмены смогут продолжить карьеру футболистов.

«Каждый человек должен иметь право на ошибку. Возможно, случившееся позволит им подумать, что-то переосмыслить в жизни. Если они продолжат вести такой же образ жизни, то нет. А если одумаются, начнут помогать людям, то получится хорошая история исправления. Можно сделать все красиво, и тогда их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева. Желаю им встать на правильный путь, стать примером для молодых», — цитирует Шлеменко Sрort24.

Конфликт между Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.