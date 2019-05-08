Ученица Тутберидзе номинирована на звание лучшей молодой спортсменки Европы

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Российская фигуристка Александра Трусова вошла в шорт-лист претендентов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта, передает РИА «Новости».

Помимо 14-летней ученицы Этери Тутберидзе, в список номинантов попали австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, шорт-трекистка из Словакии Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Победитель станет известен на семинаре EOK, который пройдет 18-19 мая в Вене.

Ранее сообщалось, что новая подопечная Тутберидзе исполнила четверной тулуп.