Ученица Тутберидзе номинирована на звание лучшей молодой спортсменки Европы
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в шорт-лист претендентов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта, передает РИА «Новости».
Помимо 14-летней ученицы Этери Тутберидзе, в список номинантов попали австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, шорт-трекистка из Словакии Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.
Победитель станет известен на семинаре EOK, который пройдет 18-19 мая в Вене.
Ранее сообщалось, что новая подопечная Тутберидзе исполнила четверной тулуп.