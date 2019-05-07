«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

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«Манчестер Сити» смог обыграть «Лестер» в 37 туре Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу горожан.

Шейхи смогли дважды выдать серию из более, чем 13 побед.

Таким образом, «Манчестер сити» стал первым клубом в истории чемпионата Англиии, который обладает таким достижением.

В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд.

В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей.

Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ «Престоном».

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