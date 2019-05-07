«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности
«Манчестер Сити» смог обыграть «Лестер» в 37 туре Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».
Матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу горожан.
Шейхи смогли дважды выдать серию из более, чем 13 побед.
Таким образом, «Манчестер сити» стал первым клубом в истории чемпионата Англиии, который обладает таким достижением.
В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд.
В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей.
Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ «Престоном».
Ранее сообщалось, что мать Роналду обрадовалась фейковой новости о сыне.