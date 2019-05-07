Константинова высказалась о возможной стажировке у Тутберидзе
Бронзовый призер зимней Универсиады Станислава Константинова в большом интервью «Газете.Ru» оценила возможную стажировку у Этери Тутберидзе, тренера олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Спортсменка не уверена, что подобные занятия приведут ее к стабильности. Она считает, что фигурист может собраться сам и начать выступать стабильно.
«Думаю, что Этери Георгиевна, как большой мастер, просто помогает своим подопечным прийти к этому и осознать это», — добавила Константинова.
В сезоне-2018/19 фигуристка также стала серебряным призером Гран-при в Хельсинки.
Ранее был опубликован обновленный рейтинг фигуристов по итогам завершившегося сезона.