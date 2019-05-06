Адвокат Мамаева назвал обвинения искусственными и надуманными
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в ходе прений опять коснулся эпизода с водителем Виталием Соловчуком.
Обвинение в избиении мужчины защитник футболиста поставил под сомнение.
«Все обвинения искусственные и надуманные, ни живые и ни мертвые. По эпизоду с Соловчуком вину Мамаев признал частично, не отрицает факт причинения травм, которые диагностированы. Соловчук говорил, что Мамаев спокойно попросил девушку выйти из машины, после чего решил подойти и выяснить причину оскорблений, договоренностей не было, умысла не было. Соловчук сам вышел из автомобиля и уверенно стоял, общался.
Изначальное общение происходило спокойно. Последующие действия Мамаева обусловлены не хулиганскими побуждениями, а личной мотивацией. Не только оскорбления, но и удар в подбородок, причинивший боль», — отмечает адвокат.
Бушманов добавляет, что именно Соловчук и усугубил резонансный конфликт.
«Действия Соловчука привели к продолжению конфликта, ведь бывший гандболист весом в 108 килограмм нанес удар в подбородок. Неизвестно, чем бы все закончилось, будь удар сильнее, мог Соловчук сидеть на скамье подсудимых. Действия Мамаева в отношении Соловчука не были хулиганскими побуждениями. Как следует из расшифровки с видеорегистратора состоялся диалог, потерпевший продолжал уверенно стоять на своем и провоцировал конфликт, а не пытался извиниться», — цитирует Бушманова «Чемпионат.com».
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