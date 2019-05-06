Прокурор: подсудимые спровоцировали конфликт и действовали по-хулигански
Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева начал прения с повторного обвинения футболистов в их противоречащих закону действиях.
«Я категорически настаиваю, что именно подсудимые спровоцировали конфликт и действовали из хулиганских побуждений. Подсудимые находились в агрессивном состоянии, которое было немотивированным», — цитирует прокурора «Чемпионат.com».
Что касается представленной стороной защиты экспертизы, то ее прокурор называет «филькиной грамотой» и «чудо-заключениями».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее прославленный боксер прокомментировал историю с Кокориным и Мамаевым.