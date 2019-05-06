Назван самый дорогой футболист младше 20 лет
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил топ-10 дорогостоящих футболистов до 20 лет, передает «Советский спорт».
Первым в списке идет 19-летний хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Центр исследований оцени британца в €150,3 млн.
За ним следует француз Маттео Гендузи, выступающий за «Арсенал». 20-летний спортсмен стоит, по мнению CIES, €70,1 млн.
Тройку лидеров замыкает итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло 1999 года рождения. Его максимальная цена достигает €67,4 млн.
Ранее сообщалось, что защитник «Челси» по ошибке поздравил капитана команды с завершением карьеры.