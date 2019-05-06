Защитник сборной России рассказал о встрече с Трампом

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Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Дмитрий Орлов рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом, передает Sport24.

По словам хоккеиста, Трамп оказался веселым человеком. Атмосфера между президентом и спортсменами была легкой.

«Здорово было сходить в Белый дом, встретиться с президентом США, сделать пару фото. Это незабываемый опыт. В который раз показывает, что мы в прошлом сезоне сделали большое дело. Когда закончу карьеру, будет что вспомнить», — заявил 27-летний спортсмен.

Теперь Орлов хочет встретиться с Владимиром Путиным. В прошлый раз он пропустил встречу с президентом России из-за травмы.

В 2014 году хоккеист завоевал титул чемпиона мира в составе российской сборной.

В 2018 году Орлов стал обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном».

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Москву после задержки рейса из-за трагедии.