Медведева принесла соболезнования пострадавшим в «Шереметьево»
Российская фигуристка Евгения Медведева принесла соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, произошедшей в аэропорту «Шереметьево», передает «Советский спорт».
Сообщение, посвященное трагическим событиям, было опубликовано спортсменкой в инстаграме.
«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», – написала Медведева в сторис.
5 мая в «Шереметьево» аварийную посадку совершил самолет «Сухой Суперджет 100», после чего произошло возгорание.
По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате трагедии погиб 41 человек. Шестеро госпитализированы. Всего на борту находилось 78 человек.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался по поводу трагедии в «Шереметьево».