Медведева принесла соболезнования пострадавшим в «Шереметьево»

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Российская фигуристка Евгения Медведева принесла соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, произошедшей в аэропорту «Шереметьево», передает «Советский спорт».

Сообщение, посвященное трагическим событиям, было опубликовано спортсменкой в инстаграме.

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», – написала Медведева в сторис.

5 мая в «‎Шереметьево»‎ аварийную посадку совершил самолет «Сухой Суперджет 100», после чего произошло возгорание.

По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате трагедии погиб 41 человек. Шестеро госпитализированы. Всего на борту находилось 78 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался по поводу трагедии в «Шереметьево».