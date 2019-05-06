«Краснодар» оформил 700-й гол в официальных матчах

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Футболисты «Краснодара» забили 700-й мяч в официальных матчах, сообщает «Советский спорт».

5 мая в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграл с «Ростовом». Матч закончился со счетом 1:1. Автором 700-го гола стал полузащитник Виктор Классон, который на 25-й минуте реализовал пенальти.

Однако стоит отметить, что забивал «Краснодар» 697 мячей. Еще три гола команде зачислено за техническую победу 3:0 над снявшимся с розыгрыша первого дивизиона в сезоне-2009 клубом «МВД России».

Автор гола Классон стал шестым игроком, который достиг отметки в 30 мячей за «Краснодар».

Больше него забили только Федор Смолов (64), Франсишку Вандерсон (50), Ари (43), Жоаозиньо (39) и Павел Мамаев (35).

Ранее Радимов оценил голевой пас Еременко в матче с «Краснодаром».