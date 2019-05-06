«Зальцбург» в шестой раз подряд победил в чемпионате Австрии

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«Зальцбург» выиграл чемпионат Австрии в нынешнем сезоне, сообщает «Советский спорт».

5 мая команда одержала победу над венской «Аустрией» в седьмом туре плей-офф чемпионов со счетом 2:1. Примечательно, что счет открыла «Аустрия», но под занавес второго тайма «Зальцбург» смог забить два мяча.

«Зальцбург» заработал 43 очка и оформил чемпионство в австрийской Суперлиге за три тура до конца. Это 13-й в истории и шестой подряд чемпионский титул для команды.

Примечательно, что недавно команда выиграла и Кубок Австрии, обыграв венский «Рапид» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что ПАОК ни разу не проиграл в сезоне и стал чемпионом Греции.