«Зальцбург» в шестой раз подряд победил в чемпионате Австрии
«Зальцбург» выиграл чемпионат Австрии в нынешнем сезоне, сообщает «Советский спорт».
5 мая команда одержала победу над венской «Аустрией» в седьмом туре плей-офф чемпионов со счетом 2:1. Примечательно, что счет открыла «Аустрия», но под занавес второго тайма «Зальцбург» смог забить два мяча.
«Зальцбург» заработал 43 очка и оформил чемпионство в австрийской Суперлиге за три тура до конца. Это 13-й в истории и шестой подряд чемпионский титул для команды.
Примечательно, что недавно команда выиграла и Кубок Австрии, обыграв венский «Рапид» со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что ПАОК ни разу не проиграл в сезоне и стал чемпионом Греции.