ПАОК ни разу не проиграл в сезоне и стал чемпионом Греции

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ПАОК выиграл чемпионат Греции, проведя 30 туров без единого поражения, сообщает «Советский спорт».

В последнем туре национального первенства команда обыграла ПАС со счетом 2:0 и окончательно укрепила свое лидерство в турнирной таблице. «Олимпиакос», который занял вторую строчку, отстал от ПАОКа на пять очков.

Стоит отметить, что весь сезон ПАОК не проиграл ни разу за 30 туров. 26 раз команда обыгрывала своих соперников, и только четыре раза игры ПАОКа заканчивались вничью.

В истории чемпионата Греции это второй такой случай. Подобное смог сделать только «Панатинаикос» — 55 лет назад. В сезоне-1963/64 эта команда стала чемпионом, выиграв 24 матча и шесть раз сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что восемь фанатов арестовали после сорванного в Греции матча.