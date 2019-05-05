УНИКС выразил соболезнования семьям погибших в аэропорту Шереметьево
Казанский баскетбольный клуб УНИКС выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших результате ЧП в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Приносим наши искренние соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в ужасной трагедии», — говорится в сообщении пресс-службы УНИКСа.
5 мая в Шереметьево вскоре после взлета пассажирский самолет SSJ 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку. На борту судна возник пожар, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в том числе и двое детей.
Ранее соболезнования родственникам, а также близким пассажирам, которые погибли в результате пожара в аэропорту Шереметьево, выразила Федерация хоккея России (ФХР).
Приносим наши искренние соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в ужасной трагедии в аэропорту Шереметьево. pic.twitter.com/IEmMGh7m3x— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 5 мая 2019 г.