Вылет сборной России по хоккею в аэропорт Шереметьево отложен
Экипаж сборной России по хоккею прилетит из чешского Брно в Москву позднее изначально запланированного времени. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации пресс-службы Федерации хоккея России, вылет команды в международный аэропорт Шереметьево задерживается до полуночи.
Задержка связана с произошедшим ЧП в аэропорту.
5 мая в Шереметьево вскоре после взлета пассажирский самолет SSJ 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку. На борту судна возник пожар, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в том числе и двое детей.
Ранее ФХР выразила соболезнования родственникам, а также близким пассажирам, которые погибли в результате пожара в аэропорту Шереметьево.
Сборная России находилась в Брно для участия в заключительном этапе Еврохоккейтура. В последнем матче турнира команда Ильи Воробьева одержала победу над сборной Чехии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.