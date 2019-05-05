Федерация хоккея России выразила соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Федерация хоккея России выразила соболезнования родственникам, а также близким пассажирам, которые погибли в результате пожара в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления — получившим травмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХР.

5 мая в Шереметьево вскоре после взлета пассажирский самолет SSJ 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку. На борту судна возник пожар, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в том числе и двое детей.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.