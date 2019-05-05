Федерация хоккея России выразила соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Федерация хоккея России выразила соболезнования родственникам, а также близким пассажирам, которые погибли в результате пожара в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления — получившим травмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХР.
5 мая в Шереметьево вскоре после взлета пассажирский самолет SSJ 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку. На борту судна возник пожар, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в том числе и двое детей.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5 мая в Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт, следовавший рейсом Москва - Мурманск, в результате пожара на борту погибли 13 человек.— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2019 г.
ФХР выражает искренние соболезнования родным и близким погибших https://t.co/S0Tj6j4MmB