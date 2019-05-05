«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» и продлил безвыигрышную серию до шести игр

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«Монако» на своем поле потерпел поражение от «Сент-Этьена» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Об этом сообщает ТАСС.

В составе победителей авторами забитых мячей стали Реми Кабелла и Арно Норден, а также хавбек «Монако» Фоде Балло-Туре отметился автоголом.

У хозяев голы на свой счет записали Желсон Мартинш и Винисиус Мораис. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и отметился желтой карточкой.

Таким образом, безвыигрышная серия «монегасков» достигла шести матчей. В последний раз подопечные Леонарду Жардима побеждали 15 марта в матче 29-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:0).

Франция. Лига 1. 35-й тур

«Монако» (Монако) — «Сент-Этьен» (Сент-Этьен) — 2:3

Голы: 1:0 – Мартинш – 18, 1:1 – Балло-Туре – 59 (автогол), 1:2 – Кабелла – 71, 1:3 – Норден – 80, 2:3 – Мораис – 90+2