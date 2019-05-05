Федор Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры в Bellator

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал о том, собирается ли он продолжить карьеру. По словам 42-летнего спортсмена, на данный момент он совещается с главой Bellator Скоттом Кокером, однако конкретного решения еще не принял.

«Пока у меня восстановительные тренировки. Я боец, руки складывать не собираюсь, но будет ли это моя карьера или деятельность в Союзе ММА России… Когда озвучу свое решение по карьере? Пока не знаю. Со Скоттом мы на связи, мне дали отдохнуть. Если я попрошу еще время на отдых, то мне дадут еще время. У нас со Скоттом и Bellator хорошие отношения. Мне полностью идут навстречу и понимают, что мне нужно время, чтобы восстановить здоровье», — цитирует Емельяненко РИА «Новости».

В январе Последний император досрочно проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте боя в финале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории. После этого тренер российского бойца Питер Тайссе объявил о завершении сотрудничества с Емельяненко, а также намекнул на то, что тот завершит спортивную карьеру.

Федор Емельяненко провел 44 боя, одержав в них 38 побед и потерпев шесть поражений.

Ранее Емельяненко пошутил насчет будущего президентства.