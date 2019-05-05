ЦСКА не переедет на новый стадион в будущем сезоне

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Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал причину, по которой руководство клуба решило продолжить выступления в Евролиге в спорткомплексе «Мегаспорт», передает газета «Известия».

Изначально озвучивался вариант с переездом на недавно отстроенный «ВТБ Арена парк».

«Встречаемся в «Мегаспорте» в предстоящем сезоне Евролиги. Эта арена нас всем устраивает. Для них мы являемся главным арендатором, поэтому не мешают там другие виды спорта. Они подстраиваются под нас, и это очень удобно. Мы связывались с «ВТБ Арена парк», но это было давно и с того момента произошли определенные изменения. Все наши краткосрочные планы связаны с «Мегаспортом», – заявил Ватутин.

ЦСКА играет домашние встречи Евролиги во вмещающем 12 тыс. зрителей «Мегаспорте» последние четыре сезона.

Ранее ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» и повел в серии.