Ученицы Тутберидзе выступили на шоу Плющенко в Италии

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Ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова выступили с номерами в шоу олимпийского чемпиона игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко, сообщает «Советский спорт».

Представление под названием «Plushenko and Friends» состоялось 4 мая в Болонье (Италия).

«Огромное спасибо за приглашение!!! Мы получили много незабываемых эмоций. Такая поддержка и теплота зрителей. Удивительно иметь возможность выйти на лед наравне со звездами мирового фигурного катания. Большое всем спасибо!» — обратилась к Плющенко Щербакова в инстаграме.

Трусова также рассказала о впечатлениях после проката. На странице в инстаграме 14-летняя спортсменка опубликовала фото, сделанное после окончания программы, сопроводив его подписью: «Всем Спасибо! Это было здорово».

Ранее Плющенко поделился видео с репетицией нового номера.