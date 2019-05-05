Капитан «Челси» раскритиковал тренера перед уходом из клуба

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Капитан лондонского «Челси» Гари Кэхилл оставит клуб по окончании сезона, сообщает «Советский спорт».

33-летний игрок выступал за «Челси» с 2012 года, сыграв 289 матчей и завоевав семь трофеев. Но в текущем сезоне наставник команды Маурицио Сарри ни разу не выпустил его в стартовом составе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Последние встречи Кэхилла за «Челси» были в рамках Лиги Европы в ноябре 2018 года.

Из-за этого он назвал сезон жутким и отметил, что после ухода поспешит забыть его.

«После шести лет в клубе я не ожидал наблюдать за противостояниями с трибун. Если тренер не использует кого-то восемь или девять игр подряд, то следует обсудить ситуацию. Но Сарри не пожелал так поступить. Я не могу уважать кого-то, кто не уважает наши заслуги в клубе. Я готов покинуть «Челси», сохранив уважение ко всем игрокам, сотрудникам и фанатам, помогавшим мне. Я ухожу с высоко поднятой головой», — цитирует Кэхилла The Telegraph.

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