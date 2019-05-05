Медики призвали не поить спортсменов снижающими гормоны препаратами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/11697409/1447691422_1-pic905-895x505-79886.jpg">

Всемирная медицинская ассоциация (WMA) обратилась к врачам с просьбой не исполнять новое гендерное правило Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает «Советский спорт».

Организация потребовала от спортсменок с повышенным уровнем тестостерона пить специальные препараты для снижения гормонов. В WMA настаивают, что это нарушат этические кодексы.

«Ни одного медика нельзя принуждать к введению этих препаратов. Мы просим коллег воздерживаться от предоставления гормонально активных лекарств спортсменам. Основной этический кодекс всей медицинской практики указывает на непричинение вреда. Данное правило может отрицательно повлиять на организм с достаточно высоким уровнем тестостерона», — сказано в заявлении президента WMA Франка Ульриха.

Медики отметили, что у баскетболистов ростом более 2 метров 25 сантиметров хирургически уменьшать рост, хотя это также дает им преимущество перед другими игроками.

Ранее олимпийская чемпионка отказалась пить гормональные препараты.