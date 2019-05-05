Альварес готов снова побить Головкина для радости зрителей

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Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного бойцовского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал победу над Дэниелом Джейкобсом, передает «Советский спорт».

По его словам, поединок прошел точно по плану.

«Знали, что Дэниел непростой боец. Но мы правильно подготовились и выполнили нашу работу», — заявил Альварес.

Он добавил, что в будущем хочет участвовать в самых сложных противостояниях. Но готов ради зрителей вновь встретиться с Геннадием Головкиным.

«Третий бой с Головкиным? Лично для меня эта тема закрыта. Но если люди желают снова увидеть нас вместе, то я готов снова его побить», — цитирует мексиканца RingTV.

5 мая по московскому времени Альварес единогласным решением судей одолел Джейкобса, завоевав третий пояс в средней весовой категории.