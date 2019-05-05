Кадыров прокомментировал победу Бетербиева
Утром 5 мая по московскому времени в Стоктоне США) прошел турнир по профессиональному боксу, главным противостоянием которого стал бой в полутяжелом весе, сообщает «Советский спорт».
На ринге столкнулись чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев и Радивое Каладжич.
Российский спортсмен досрочно победил в пятом раунде. С триумфом его поздравил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Я поздравляю с очередной красивой и уверенной победой на профессиональном ринге дорогого брата, представителя чеченского республиканского клуба «Ахмат», чемпиона мира Артура Бетербиева. У его соперника не было ни единого шанса на протяжении всего поединка. Бетербиев с честью отстоял титул чемпиона в полутяжелом весе и уже в пятом раунде выиграл техническим нокаутом, второй раз защитив пояс», — написал Кадыров в инстаграме.
Для Каладжича это второе поражение в 26 боях.
Ранее Бетербиев высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.
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Дорогие друзья! Я поздравляю с очередной красивой и уверенной победой на профессиональном ринге дорогого БРАТА, представителя Чеченского республиканского клуба "Ахмат", чемпиона мира @arturbeterbiev Артура Бетербиева. Он не дал ни одного шанса на успех своему сопернику Радивойе Каладжичу. Американец претендовал в этом бою на чемпионский титул по версии IBF в полутяжёлом весе, принадлежащий Бетербиеву. Артур провёл бой в привычном ему атакующем стиле и уже в пятом раунде выиграл техническим нокаутом. Таким образом, он уже во второй раз провёл защиту своего чемпионского пояса и одержал четырнадцатую подряд победу нокаутом. Я поздравляю всех российских любителей бокса с этим результатом! Желаю Артуру крепкого здоровья, удачи и новых больших побед на ринге! АХМАТ - СИЛА!!! #Кадыров #Россия #Чечня #Бокс #Бетербиев