Кадыров прокомментировал победу Бетербиева

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Утром 5 мая по московскому времени в Стоктоне США) прошел турнир по профессиональному боксу, главным противостоянием которого стал бой в полутяжелом весе, сообщает «Советский спорт».

На ринге столкнулись чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев и Радивое Каладжич.

Российский спортсмен досрочно победил в пятом раунде. С триумфом его поздравил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Я поздравляю с очередной красивой и уверенной победой на профессиональном ринге дорогого брата, представителя чеченского республиканского клуба «Ахмат», чемпиона мира Артура Бетербиева. У его соперника не было ни единого шанса на протяжении всего поединка. Бетербиев с честью отстоял титул чемпиона в полутяжелом весе и уже в пятом раунде выиграл техническим нокаутом, второй раз защитив пояс», — написал Кадыров в инстаграме.

Для Каладжича это второе поражение в 26 боях.

Ранее Бетербиев высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.